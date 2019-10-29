Hatay hisarcıklıoğlu özel sektör bankaları bizi yalnız bıraktı

29.10.2019 23:02

Hisarcıklıoğlu Özel sektör bankaları bizi yalnız bıraktı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, özel sektör bankalarının kendilerini yalnız bıraktığını belirterek, Özel sektör bankalarıyla çalışırken, bankacılık sektörünü yanımızda göremedik. Bu kapsamda kamu bankaları devreye girdiler. Ama hepimizin yükünü çekebilme şansları da yok. Hükümetin de desteğiyle faizleri bir miktar düşürdüler dedi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nın (İTSO) düzenlediği, odalar ve borsaların katılımıyla gerçekleştirilen İstişare Toplantısı'nda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bölge ticaretinin kalkınmasının önünü Hassa Tüneli'nin açacağına, buna odaklanılması gerektiğini söyledi.

Özel sektör bankalarının kendilerini yalnız bıraktığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, Bizi yağmurun altında bıraktılar. Özel sektör bankalarıyla çalışırken, bankacılık sektörünü yanımızda göremedik. Bu kapsamda kamu bankaları devreye girdiler. Ama hepimizin yükünü çekebilme şansları da yok. Hükümetin de desteğiyle faizleri bir miktar düşürdüler. Yeniden kredi vermeye başlandı. Konutta, otomotivde başlatılan kampanyalarımız üyelerimiz nezdinde moral sağladı dedi.

DALGALANMANIN ETKİSİ SÜRÜYOR

İTSO Başkanı Yılmaz ise, TOBB'un Türkiye'nin iç-dış ticaretinin şekillenmesinde en etkili kuruluşlar arasında yer aldığını, önemli başarılara imza attığını belirterek, Bilgiye hızla ulaşılmakta, tüketici tercihleri çeşitlenmekte ve bunlara bağlı beklentiler hızla artmaktadır. İş dünyası içerisinde bu dinamikleri dikkate alanların işlerini geliştirmesi günümüzde kaçınılmaz hale gelmiştir. Diğer yandan toparlanma eğiliminde olsak da, geçtiğimiz yılın ağustos ayında yaşanan döviz kurundaki dalgalanmanın olumsuz etkisi halen devam etmektedir diye konuştu.

Kaynak: DHA