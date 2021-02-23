Hatay Havalimanı'ndaki işletmecileri "31 Ocak'a ötelenen kira bedellerinin iptal edilmesi" memnun etti
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Hatay Havalimanı'ndaki işletmecileri "31 Ocak'a ötelenen kira bedellerinin iptal edilmesi" memnun etti

23.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:57
Hatay Havalimanı'ndaki işletmecileri

Hatay Havalimanı'ndaki işletmeciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce işletilen havalimanlarında faaliyet gösteren hava yolu, yer hizmet kuruluşları ve ticari hacim işleten kiracılar için 2020 yılı içinde düzenlenen ve vadesi 31...

Hatay Havalimanı'ndaki işletmeciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce işletilen havalimanlarında faaliyet gösteren hava yolu, yer hizmet kuruluşları ve ticari hacim işleten kiracılar için 2020 yılı içinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak'a ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edilmesini sevinçle karşıladı.

İşletme sahibi Mehmet Günay, yaptığı açıklamada, karardan önce zor durumda olduklarını, alınan kararla işletmeler olarak cesaretlendiklerini söyledi.

Günay, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinden dolayı Hatay Havalimanı'ndaki işletmeler olarak biz de maalesef mağdur olduk. Mağduriyetimizin giderilmesi açısından 2020 Nisan, Mayıs ve Haziran dönemlerinde ötelenmiş borçlarımız vardı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2020 dönemindeki bu kira bedelleri iptal edildi ve 2021-2022 dönemlerinde de kiralarımıza da yüzde 50 indirim uygulandığı tarafımıza tebliğ edildi. Alınan karardan dolayı Hatay Havalimanı'ndaki işletmeler olarak çok mutlu olduk."

Günay, kararla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti.

Havalimanında oto kiralama işletmecisi Sedat Çapar da işlerinin düşmesinden dolayı kira bedellerini çıkaramadıklarını, alınan kararla çok mutlu olduklarını söyledi.

Karardan, havalimanında büfe, kafe, hediyelik eşya, kiralık araç gibi alanlarda faaliyet gösteren 25 işletme faydalanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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