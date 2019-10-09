Hatay-hatay valisi doğan arsuz-samandağ karayolu gecikebilir

09.10.2019 15:04

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2019 yılının mart ayında ihale süreci tamamlanarak yapımına başlanan ve 29 Ekim 2019 tarihinde teslim edilmesi planlanan Arsuz-Samandağ sahil yolunun teslim tarihinin gecikebileceğini söyledi.

Hatay 3'üncü dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Vali Rahmi Doğan. Arsuz-Samandağ karayolu bizim için önemli. Bizde burada siyasi partilerimizle bir inisiyatif aldık ve Valilik olarak bu yolu yapma kararını verdik. Kısa sürece projelendirdik, ihalesini yaptık ve çalışmalara başladık. Bugün geldiğimiz noktada yolun 22 kilometresi hazır, geriye kalan 3-3,5 kilometrelik bir kısım var bu yolun en zorlu kısmı. İhaleyi alan firma burada beklenilenden fazla bir zorlukla karşılaştığını ifade etti. Yolda patlama çalışmaları yapmalarına rağmen 3,5 kilometrelik yolda zorluğu aşamadıklarını söylediler ve bizden ek bir süre talep ettiler dedi.

Henüz firmanın süresinin bitmediğini de hatırlatan Vali Rahmi Doğan, Şu an için bir süre uzatımı vermedik. Buradaki zorluğu kaç günde aşabileceği konusunda firma çalışıyor. 29 Ekim 2019'da süresi sona erecek. Dolayısıyla bu 3,5 kilometrelik yolu arkadaşlarımız görüşüyorlar görünüyor ki bir gecikme olacak. İhaleyi alan firma bize zorluğun 1-2 ay içinde aşılıp çalışmaların tamamlanıp yolu teslim edeceğini söylüyor. Bizim de arkadaşlarımız oralarda çalışmalarını gerçekleştirecek biz de ona göre bir karar alacağız diye konuştu.

Kaynak: DHA