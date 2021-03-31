HATAY Hatay'da elektronik eşya dükkanında yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HATAY Hatay'da elektronik eşya dükkanında yangın

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hatay'da elektronik eşya dükkanında yangınHatay'da elektronik eşya satışı yapan bir iş yerinde yangın çıktı.

Hatay'da elektronik eşya dükkanında yangın

Hatay'da elektronik eşya satışı yapan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın, itifaiye ekiplerince söndürülürken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Antakya ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Dumlupınar Sokak'taki elektronik eşya satışı yapan bir iş yerinde çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sararken, sokak sakinlerini de korkuttu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürürken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

HATAY Hatay'da elektronik eşya dükkanında yangın
HATAY Hatay'da elektronik eşya dükkanında yangın
HATAY Hatay'da elektronik eşya dükkanında yangın
HATAY Hatay'da elektronik eşya dükkanında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hayati Yazıcı Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Birkan Sokullu
Spor Caner Erkin Mesut Bakkal Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: HATAY Hatay'da elektronik eşya dükkanında yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 10:14:50. #1.15#
title