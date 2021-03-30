Son dakika haber... Antakya'da elektronik eşya dükkanında yangın
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Son dakika haber... Antakya'da elektronik eşya dükkanında yangın

Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI - Haberler | Güncel

Son dakika haber: HATAY'ın Antakya ilçesinde, elektronik eşya satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yerinde hasar meydana geldi.

HATAY'ın Antakya ilçesinde, elektronik eşya satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Antakya ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Dumlupınar Sokak'taki elektronik eşya satışı yapan bir iş yerinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede iş yerini sararken, sokak sakinlerini de korkuttu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürürken, iş yerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Son dakika haber... Antakya'da elektronik eşya dükkanında yangın
Son dakika haber... Antakya'da elektronik eşya dükkanında yangın
Son dakika haber... Antakya'da elektronik eşya dükkanında yangın
Son dakika haber... Antakya'da elektronik eşya dükkanında yangın
Son dakika haber... Antakya'da elektronik eşya dükkanında yangın
Son dakika haber... Antakya'da elektronik eşya dükkanında yangın
Son dakika haber... Antakya'da elektronik eşya dükkanında yangın
Son dakika haber... Antakya'da elektronik eşya dükkanında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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