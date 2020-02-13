Hatay Hassa'da taşımalı eğitime kar ve buzlanma engeli
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Hatay Hassa'da taşımalı eğitime kar ve buzlanma engeli

Hatay'ın Hassa ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

13.02.2020 00:14 | Son Güncelleme: 13.02.2020 00:14
Hatay Hassa'da taşımalı eğitime kar ve buzlanma engeli

'ın ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Hassa İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartları dolayısıyla dağlık mahallelerde ulaşımda sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Bayraktar, yollardaki kar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 13 Şubat 2020 günü bir gün ara verildiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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