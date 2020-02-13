Hatay Hassa'da taşımalı eğitime bugün ara verildi
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Hatay Hassa'da taşımalı eğitime bugün ara verildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

13.02.2020 09:08 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:08
Hatay Hassa'da taşımalı eğitime bugün ara verildi

'ın ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.


Alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçenin dağlık mahallelerinde ulaşımda sıkıntılar yaşandığı, yollardaki kar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği belirtildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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