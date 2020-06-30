HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır

TFF 1. Lig'de en yakın rakibinin 4 puan önünde liderliğini sürdüren Hatayspor, kentte şampiyonluk ve Süper Lig coşkusu oluşturdu.

Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır
30.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:26

TFF 1. Lig'de en yakın rakibinin 4 puan önünde liderliğini sürdüren Hatayspor, kentte şampiyonluk ve Süper Lig coşkusu oluşturdu.

Ligin 10'uncu haftasından bu yana liderliğini sürdüren ve aldığı başarılı sonuçlarla adım adım şampiyonluğa ilerleyen bordo-beyazlı takım, taraftarlarının da yüzünü güldürüyor.

Geçen sezon play-off final maçını kaybederek Süper Lig'in "kıyısından dönen" Hatayspor, ligin bitimine 4 hafta kala 3. sıradaki takımın 6 puan önünde olmanın da avantajıyla doğrudan bir üst lige yükselmeyi hedefliyor.

Takımlarının şampiyonluğunu bekleyen Akdeniz ekibinin taraftarları, kalan maçların ardından kentin 53 yıllık Süper Lig hasretinin biteceğine olan inançlarıyla cadde ve sokakları bordo-beyaz bayrak ve atkılarla donattı.

"Künefe tadında bir şampiyonluk bizi bekliyor"

Hatayspor Taraftarlar Derneği Başkanı Sadullah Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1967 yılında kurulan takımlarının bu yıl Süper Lig'e çıkacağına inandıklarını söyledi.

Takımın, yarım asırdan fazla beklediği bu hedefe çok yakın olduğunu vurgulayan Ergin, şöyle konuştu:

"Artık biz gemileri yaktık, köprüleri yıktık. Bu yolun dönüşü yok. Tüm taraftarlar olarak kulübün onursal başkanı Lütfü Savaş'a, başkanı Nihat Tazeaslan'a ve yönetim kurulu üyelerine, teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak'a, kaptanımız Mesut Çaytemel ve futbolcu kardeşlerimize inandık, güvendik. Takımız, kalan maçlarda en güzel sonucu alarak, 53 yıllık hasreti giderecektir. 1967'de başlayan sevdamız, aşkımız 53 yıl sonra vuslata ulaşmak üzere. Künefe tadında bir şampiyonluk bizi bekliyor. Künefelerin altını yakın, çünkü şampiyonluk yakın."

Hatayspor aşkı tarihi Uzun Çarşı'da

Kentin simge mekanlarından tarihi Uzun Çarşı da bordo-beyazlı takımın bayrak ve atkılarıyla donatıldı.

Çarşı esnafından Mehmet Deviren, kalan karşılaşmalarda Hatayspor'un galibiyetler alarak şampiyon olacağına inandığını ifade etti.

Yıllardır bu şampiyonluğu beklediklerini aktaran Deviren, "Herkes dua ediyor. Futbolcu kardeşlerime güveniyorum, halkımıza güveniyorum, büyük taraftara güveniyorum. Bizim bu hayalimiz bu sene gerçekleşecek." dedi.

Esnaf Ali Obuz da çarşı esnafı olarak dükkanlarına bordo-beyaz bayrak astıklarını belirterek, herkesin aynı hassasiyeti göstermesini istedi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı Spor
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor Spor
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
Fenerbahçe taraftarları, Kayseri maçında penaltı kaçıran Mert Hakan Yandaş'a destek verdi Spor
Fenerbahçe taraftarları, Kayseri maçında penaltı kaçıran Mert Hakan Yandaş'a destek verdi
Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı Spor
Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı
Kağıthane'de koronavirüs tehlikesine aldırmadan asker eğlencesi yaptılar Spor
Kağıthane'de koronavirüs tehlikesine aldırmadan asker eğlencesi yaptılar
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı Spor
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz patladı! 3 işçi yanarak yaralandı
Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz patladı! 3 işçi yanarak yaralandı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini Meclis'e sunuyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini Meclis'e sunuyoruz
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Salda Gölü'nün doğal güzelliğini atlı jandarma ekipleri koruyacak
Salda Gölü'nün doğal güzelliğini atlı jandarma ekipleri koruyacak
Putin'den dikkat çeken koronavirüs önlemi: Başbakan ile aynı uçakta bulunmayacak
Putin'den dikkat çeken koronavirüs önlemi: Başbakan ile aynı uçakta bulunmayacak
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
Çin yönetiminin yalanladığı araştırma: Uygur Türkü Müslümanlara toplu kısırlaştırma uygulanıyor
Çin yönetiminin yalanladığı araştırma: Uygur Türkü Müslümanlara toplu kısırlaştırma uygulanıyor
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
YKS'de çıkan 'Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü' sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı
Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir
Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı
İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı
Genç oyuncu transferine yönelen Beşiktaş, Jorel Eto'o Beh Nguema'yı denemeye aldı
Genç oyuncu transferine yönelen Beşiktaş, Jorel Eto'o Beh Nguema'yı denemeye aldı
Saros Körfezi kıyıları, uğur böceklerinin istilasına uğradı
Saros Körfezi kıyıları, uğur böceklerinin istilasına uğradı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Adnan Menderes Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Safiye Soyman
Spor Falcao Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bursa Çocuk Milli Karar
Şu an buradasınız: Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 11:26:08. #1.15#
title