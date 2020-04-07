Hatay halk kart dağıtımına başlandı
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Lütfü Savaş, Hatay, Güncel

Hatay halk kart dağıtımına başlandı

HBB, tüm dünyanın olumsuz etkilendiği koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından üzerine düşen her görev ile birlikte insan sağlığını gözeten tüm hizmetleri eksiksiz yerine getirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

07.04.2020 08:46 | Son Güncelleme: 07.04.2020 08:48
Hatay halk kart dağıtımına başlandı

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay'da rutin dezenfeksiyon işlemlerinin arttırılması ve süreçten hem ekonomik hem de psikolojik anlamda olumsuz etkilenen vatandaşların yaralarının sarılması için kolları sıvadı.

Sorumluluğundaki tüm birimlere halk sağlığı konusunda teyakkuz halinde olma talimatı veren Başkan Savaş, bu zorlu günlerde geçim sıkıntısı yaşayan hemşehrilerine destek olabilmek amacıyla 6 Nisan Pazartesi günü ihtiyaç sahibi 17 bin aileye Hatay Halk Kart dağıtımına başladı.

Dağıtıma başlatılan kartlar ihtiyaç sahibi vatandaşların ev ekonomisine katkı sağlayacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlar dağıtılacak kartlar ile her ay temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş Hatay Halk Kart dağıtımının ilk gününde yaptığı konuşmada, "Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak 15 ilçede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz. Bugün de ekiplerimiz eş zamanlı olarak Antakya'dan başlayarak 15 ilçemize 15 arabayla Hatay Halk Kart'larımızı dağıtmaya başlıyorlar. İhtiyaç sahibi 17 bin vatandaşımıza kartlarını dağıtacaklar. Bu hemşehrilerimiz temel ihtiyaçları için alışverişlerini anlaşmalı olduğumuz marketlerden yapabilecekler. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız marketlerimizden her ay %4- %5 indirim ile ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Bunun dışında özellikle Tabip Odası Başkanımız ve aile hekimlerimiz bizlerden maske talep ediyorlardı. Bu maske talebi için bir atölye kurduk. Günde yaklaşık olarak 2 bin maske üretiyoruz. Bu arkadaşlarımız sağlık ocaklarındaki hekimlerimize 100'er tane maske dağıtacaktır. İhtiyaç oldukça maske üretimine ve dağıtımına devam edeceğiz. En riskli grup olan sağlık çalışanlarımızdan başlamak üzere il genelinde maske dağıtımı gerçekleştireceğiz. Temennimiz bu virüsün ülkemizden, şehrimizden ve insanlığın üzerinden bir an önce gitmesi. Hastalarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını içtenlikle diliyorum. Hatay Büyükşehir Belediyesi ilk günden bu güne hemşehrilerinin yanında olmaya devam ediyor. Ekip arkadaşlarımıza çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler

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