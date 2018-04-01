Hatay - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, sınır birliklerini denetliyor (1)

AÇIKLAMA YAPILDI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Hatay ve İskenderun bölgelerinde yaptığı inceleme ve denetlemelerle ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) açıklama yapıldı. TSK'nın internet sitesinden yapılan ve inceleme-denetlemelere ilişkin görüntülerin paylaşıldığı açıklamada, şunlara yer verildi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile birlikte Hatay ve İskenderun bölgelerindeki birlik, karargah ve komuta yerlerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur. Bu kapsamda Orgeneral Akar, bölgedeki birlik komutanları ile bölgedeki son gelişmeler ve alınanalınacak tedbirler hakkında görüşmüştür. Orgeneral Akar denetlemeler esnasında, Zeytin Dalı Harekatı'nın kullanılan silah ve mühimmat dahil uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun olarak sürdürüldüğünü, harekat kapsamında tüm faaliyetlerin, hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde yürütüldüğünü, sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alınmakta olduğunu, sivilmasum kişiler ile çevre, tarihi eserler ve kültürel yapıların asla hedef alınmadığını, bunların Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmaz olduğunu, harekat kapsamında özellikle meskün mahallerde mayın ve el yapımı patlayıcı temizleme faaliyetlerine ağırlık verildiğini, terör örgütü tarafından her türlü zulüm ve baskıya maruz kalan Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmelerine yardımcı olunduğunu, can ve mal emniyetleri için her türlü tedbirin alındığını, sivilmasum kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sağlık hizmeti ve temel yardım malzemelerinin ulaştırılması için ilgili kamu kurumları ile koordineli çalışıldığını ifade etmiştir. Orgeneral Akar ayrıca harekat kapsamında göstermiş oldukları kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı personeli kutlamış ve kendilerine başarılar dilemiştir.