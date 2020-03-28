Hatay, Gaziantep ve Kilis için fırtına uyarısı Hatay, Gaziantep ve Kilis'te fırtına bekleniyor.

Hatay, Gaziantep ve Kilis'te fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Hatay, Gaziantep ve Kilis'te rüzgarın yarın sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar güneybatı yönlerden fırtına, zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA