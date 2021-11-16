Hatay Gastronomisi, Trabzon'da

TRABZON (Bültenler) - Çalıştayda Türkiye'nin farklı şehirlerinden aşçılar, şefler, gastronomi ile alakalı oda ve dernek temsilcileri, turizmciler ve seyahat yazarları yer aldı.

Türkiye'nin UNESCO onaylı 3 gastronomi şehrinden biri olan Hatay'ı temsilen katılan HBB yetkilileri, çalıştayda şehrin tarihi ve kültürel yapısı ile UNESCO'ya üyelik sürecini katılımcılarla paylaştı.

HBB yetkilileri bunlarla birlikte gastronomi ağının şehre neler kattığı, ağ içerisinde gerçekleştirilen aktif katılımlar, projeler ve gelecek planları ile Trabzon'un UNESCO ağına üye olmak için neler yapması gerektiği hakkında detaylı bilgi verdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesini EXPO 2021 Hatay'a bir kez daha davet eden yetkililer, Trabzon'un sahip olduğu değerleri EXPO aracılığıyla Hatay'da görmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.

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