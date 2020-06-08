Hatay Gastronomi Evi, Türkiye'ye rol model oluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hatay Gastronomi Evi, Türkiye'ye rol model oluyor

Hatay Gastronomi Evi, Türkiye'ye rol model oluyor Hatay'da geçtiğimiz yıl açılan Gastronomi Evi, Türkiye'nin birçok iline rol model oldu.

08.06.2020 12:38 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:43

Hatay Gastronomi Evi, Türkiye'ye rol model oluyor

HATAY - Hatay'da geçtiğimiz yıl açılan Gastronomi Evi, Türkiye'nin birçok iline rol model oldu. Farklı şehirlerden gelen yetkililer, incelemelerde bulunarak bilgiler alıyor.

2017 yılında UNESCO tarafından Hatay'ın UNESCO gastronomi ağına dahil edilmesinin ardından, ilin tarih ve kültür zenginliği ile harmanlanmış lezzetlerini tanıtmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Mart ayında açılan UNESCO Hatay Gastronomi Evi, kısa sürede Türkiye'de rol model oldu. Eski bir Antakya evi olan Aslanlı ev restore edilerek Gastronomi Evi'ne dönüştürülürken içerisinde Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet temalı odalar bulunuyor.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile birlikte UNESCO Hatay Gastronomi Evi kurucusu Nazan Savaş bir yılda 300 çeşit yemeğin yapıldığı evin içerisinde Hatay'ın tarihinin, kültürünün yansıtıldığını belirterek "UNESCO Hatay Gastronomi Evi Mart 2019'da açıldı ve 1 yılını doldurdu. Bilindiği üzere 2017 yılında Hatay, UNESCO tarafından Gastronomi Şehri ilan edilmişti. Bu çerçeve de Hatay Büyükşehir Belediyesi bu evin restorasyonunu yaptı ve gastronomi alanına kazandırılması adına çalışmalar yürütüldü. Aslında burası eski bir konak ve sadece gastronomi evi olarak planlanmadı. Aynı zamanda dönemsel tarihsel süreç içerisinde ki kültürümüzü, tarihimizi, arkeolojik eserlerimizi, zanaatımızı yansıtsın ve bunları ortaya koyarken bilişim teknolojilerinden yaralansın istenildi. Yaklaşık 1 yılda 300 çeşit yemek yaptık. Derin çalışmalar yapılarak hem yeniden yaptığımız, mesela eskiden yapılan ama unutulan yemekler yapılıyor ya da yeni yemekler üretiliyor. Örneği enginar ile ilgili, Hatay'ın enginarı çok ünlüdür. Atatürk için de çok özeldir. Ölüm yatağında iken enginar istiyor ve İstanbul'da o dönem bulunamadığından dolayı Hatay'dan gönderiliyor ama maalesef yetiştirilemiyor" dedi.

UNESCO Hatay Gastronomi Evi'nin Hatay'da ki yemek sektöründe bulunan firmalara da örnek olduğunu belirten Savaş "biz bu evi açarken rol model, lokomotif olacak dedik. Kimlere olacak? Hatay içinde ki özel sektör, kamu kuruluşlarının sektörleri, hem de STK'ların. Hakikaten kısa sürede yapısal ve işleyiş olarak bizi model olarak alan özel ve kamu olmak üzere firmalar oldu. Sonra diğer şehirlerinden de gelip incelemeye başladılar. Mersin Belediyesi, Gaziantep, Gastronomi şehri olduktan sonra Afyon'dan gelip inceleme yaptılar ve memnun ayrıldılar. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aradılar ve böyle bir ev açacaklarını söylediler. Aslına bakarsınız parti gözetmeksizin her türlü belediye ve kamu kurumu gelip incelemek istiyor.

Savaş, Dünya çapında da rol model olmak istediklerini belirterek "biz bundan çok mutlu oluyoruz. Çünkü hedeflerimize ulaşmışız. Sadece İl genelinde değil, Türkiye genelinde rol model olmaya başladık. İnşallah dünya çapında da rol model olacağız. Çünkü zaten önümüzde EXPO süreci var, dolayısı ile dünyaya rol model olacağız diye hedef koyduk kendimize" dedi.

En iyi çıkış yapan mekan olarak ödül aldıklarını dile getiren Nazan Savaş "İnternet üzerinde tavsiyelerin ifade edildiği web sitelerinde en çok çıkış yapan kurum olmuşuz. İstanbul'da ki medya ajansları bunu fark ediyor ve bize birincilik ödülü veriyorlar. Yılın en iyi çıkış yapan mekan ödülünü aldık, bu da bizim için gurur oldu" ifadelerine yer verdi.

Hatay Gastronomi Evi, Türkiye'ye rol model oluyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum Haber
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? Haber
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı Haber
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi Haber
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Eğlence merkezinin otoparkında düzenlenen 'Araç partisi'nde sosyal mesafe hiçe sayıldı
Eğlence merkezinin otoparkında düzenlenen 'Araç partisi'nde sosyal mesafe hiçe sayıldı
Bayern Münih'in yıldızı Alphonso Davies, hızıyla tüm zamanların en iyileri arasına girdi
Bayern Münih'in yıldızı Alphonso Davies, hızıyla tüm zamanların en iyileri arasına girdi
UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu
UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi
Bakan Koca bir kez daha uyardı: Kullanılmış maske ve eldivenler risklidir, yere değil çöpe atın
Bakan Koca bir kez daha uyardı: Kullanılmış maske ve eldivenler risklidir, yere değil çöpe atın
Belediye binasının pompalı tüfekle basılması olayında Kaymakamlık, Kaftancıoğlu'nu yalanladı
Belediye binasının pompalı tüfekle basılması olayında Kaymakamlık, Kaftancıoğlu'nu yalanladı
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Kağıt toplayıcı erkek çocuğu istismar eden zanlı, esnafın dikkatinden kaçamadı
Kağıt toplayıcı erkek çocuğu istismar eden zanlı, esnafın dikkatinden kaçamadı
Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkartan 2 çocuk babası hayatını kaybetti
Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkartan 2 çocuk babası hayatını kaybetti
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
2 çocuk babası 27 yaşındaki adam, koronavirüse yenik düştü
2 çocuk babası 27 yaşındaki adam, koronavirüse yenik düştü
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Salgın sürecinde Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya literatürüne bildirilecek
Salgın sürecinde Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya...
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı...
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana...
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Cem Yılmaz Fatma Girik Simge Sağın Hande Erçel
Spor Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın Ankara
Şu an buradasınız: Hatay Gastronomi Evi, Türkiye'ye rol model oluyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 12:45:50. #1.15#
title