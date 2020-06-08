Hatay Gastronomi Evi, Türkiye'ye rol model oluyor Hatay Gastronomi Evi, Türkiye'ye rol model oluyor Hatay'da geçtiğimiz yıl açılan Gastronomi Evi, Türkiye'nin birçok iline rol model oldu.

Hatay Gastronomi Evi, Türkiye'ye rol model oluyor

HATAY - Hatay'da geçtiğimiz yıl açılan Gastronomi Evi, Türkiye'nin birçok iline rol model oldu. Farklı şehirlerden gelen yetkililer, incelemelerde bulunarak bilgiler alıyor.

2017 yılında UNESCO tarafından Hatay'ın UNESCO gastronomi ağına dahil edilmesinin ardından, ilin tarih ve kültür zenginliği ile harmanlanmış lezzetlerini tanıtmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Mart ayında açılan UNESCO Hatay Gastronomi Evi, kısa sürede Türkiye'de rol model oldu. Eski bir Antakya evi olan Aslanlı ev restore edilerek Gastronomi Evi'ne dönüştürülürken içerisinde Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet temalı odalar bulunuyor.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile birlikte UNESCO Hatay Gastronomi Evi kurucusu Nazan Savaş bir yılda 300 çeşit yemeğin yapıldığı evin içerisinde Hatay'ın tarihinin, kültürünün yansıtıldığını belirterek "UNESCO Hatay Gastronomi Evi Mart 2019'da açıldı ve 1 yılını doldurdu. Bilindiği üzere 2017 yılında Hatay, UNESCO tarafından Gastronomi Şehri ilan edilmişti. Bu çerçeve de Hatay Büyükşehir Belediyesi bu evin restorasyonunu yaptı ve gastronomi alanına kazandırılması adına çalışmalar yürütüldü. Aslında burası eski bir konak ve sadece gastronomi evi olarak planlanmadı. Aynı zamanda dönemsel tarihsel süreç içerisinde ki kültürümüzü, tarihimizi, arkeolojik eserlerimizi, zanaatımızı yansıtsın ve bunları ortaya koyarken bilişim teknolojilerinden yaralansın istenildi. Yaklaşık 1 yılda 300 çeşit yemek yaptık. Derin çalışmalar yapılarak hem yeniden yaptığımız, mesela eskiden yapılan ama unutulan yemekler yapılıyor ya da yeni yemekler üretiliyor. Örneği enginar ile ilgili, Hatay'ın enginarı çok ünlüdür. Atatürk için de çok özeldir. Ölüm yatağında iken enginar istiyor ve İstanbul'da o dönem bulunamadığından dolayı Hatay'dan gönderiliyor ama maalesef yetiştirilemiyor" dedi.

UNESCO Hatay Gastronomi Evi'nin Hatay'da ki yemek sektöründe bulunan firmalara da örnek olduğunu belirten Savaş "biz bu evi açarken rol model, lokomotif olacak dedik. Kimlere olacak? Hatay içinde ki özel sektör, kamu kuruluşlarının sektörleri, hem de STK'ların. Hakikaten kısa sürede yapısal ve işleyiş olarak bizi model olarak alan özel ve kamu olmak üzere firmalar oldu. Sonra diğer şehirlerinden de gelip incelemeye başladılar. Mersin Belediyesi, Gaziantep, Gastronomi şehri olduktan sonra Afyon'dan gelip inceleme yaptılar ve memnun ayrıldılar. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aradılar ve böyle bir ev açacaklarını söylediler. Aslına bakarsınız parti gözetmeksizin her türlü belediye ve kamu kurumu gelip incelemek istiyor.

Savaş, Dünya çapında da rol model olmak istediklerini belirterek "biz bundan çok mutlu oluyoruz. Çünkü hedeflerimize ulaşmışız. Sadece İl genelinde değil, Türkiye genelinde rol model olmaya başladık. İnşallah dünya çapında da rol model olacağız. Çünkü zaten önümüzde EXPO süreci var, dolayısı ile dünyaya rol model olacağız diye hedef koyduk kendimize" dedi.

En iyi çıkış yapan mekan olarak ödül aldıklarını dile getiren Nazan Savaş "İnternet üzerinde tavsiyelerin ifade edildiği web sitelerinde en çok çıkış yapan kurum olmuşuz. İstanbul'da ki medya ajansları bunu fark ediyor ve bize birincilik ödülü veriyorlar. Yılın en iyi çıkış yapan mekan ödülünü aldık, bu da bizim için gurur oldu" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA