Hatay Gastronomi Evi Standına İzmirlilerden büyük ilgi

27.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:14

Hatay Gastronomi Evi "Lezzetli Kış Şöleni" etkinlikleri kapsamında İzmir Kültür Park'ta İzmirlilere Hatay'ın birbirinden lezzetli yemeklerini ve mezelerini tanıttı.

20 Aralık'tan bu yana İzmirli konuklarına şehrin gastronomi zenginliğini tanıtan Gastronomi Evi standına İzmirliler büyük ilgi gösterdi. Yemeklerin tadına bakan İzmirli lezzet tutkunları bu tatları yerinde deneyimlemek için mutlaka Hatay'a da gelmek istediklerini dile getirdi.

Kaynak: Bültenler