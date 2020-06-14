Hatay Gastronomi Evi, misafirlerini bekliyor
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Hatay Gastronomi Evi, misafirlerini bekliyor

Hatay Gastronomi Evi, misafirlerini bekliyor Gastronomi Evi, sosyal mesafe kuralları ile hijyenik ortamda müşterilerini kabul ediyor Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Hatay Gastronomi Evi, pandemi sürecinde iki buçuk aylık aranın ardından tüm hijyen ve sosyal mesafe kuralları...

14.06.2020 13:02 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:10

Hatay Gastronomi Evi, misafirlerini bekliyor

Gastronomi Evi, sosyal mesafe kuralları ile hijyenik ortamda müşterilerini kabul ediyor

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Hatay Gastronomi Evi, pandemi sürecinde iki buçuk aylık aranın ardından tüm hijyen ve sosyal mesafe kuralları ile misafirlerinin hizmetine açıldı. Bir yılda 300 çeşit yemek yaparak şehrin tarih ve kültürünün en güzel şekilde yansıtan Gastronomi Evi halkın ilgisinden memnun.

2017 yılında UNESCO tarafından Hatay'ın gastronomi ağına dahil edilmesinin ardından, kentin tarih ve kültür zenginliği ile harmanlanmış lezzetlerini tanıtmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Mart ayında açılan Hatay Gastronomi Evi, pandemi sürecindeki iki buçuk ay kapalı kalmasının ardından yeniden misafirlerine hizmet vermeye başladı.

Hatay Gastronomi Evi Müdürü İpek Aslan, pandemi süreci sonrasında yeniden Gastronomi Evi'nin açıldığını ve misafirlerine hijyenik ortamda keyifli saatler yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Hatay Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan Hatay Gastronomi Evi pandemi sürecinde 2 buçuk ay kapalıydı ve biz yeniden kapılarımızı heyecan ve mutlulukla açtık. Zaten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş'ın temel misyonuydu hijyen koşullarını sağlamak. Ancak pandemiden sonra sosyal mesafe kurallarını da ekleyerek tüm misafirlerimize hijyenik ortamda keyifli saatler yaşamaya Hatay Gastronomi Evi'ne davet ediyoruz. Bir takım önlemlerimizi artırdık tabi ki. Misafirlerimizin Hatay Gastronomi Evi'ne girerken muhakkak ateşleri ölçülüyor. Personelimizin de her sabah ateşleri ölçülürken, gün içerisinde de belirli aralıklarla ateş ölçümleri devam ediyor. 38 derece ateşi olan müşterilerimizi alamıyoruz ama çok şükür şu ana kadar böyle bir süreç yaşamadık. Her misafirimize maskeyi zorunlu kılıyoruz, maskesi yoksa biz veriyoruz. Girişte ve lavaboların önünde el dezenfektanlarımız mevcut. Her masaya Hatay'ın defne kolonyasını yerleştirdik. Bünyemizde 2 tane kadrolu temizlik personeli mevcuttur. Gün boyunca sandalye ve kapı kolları dezenfektan ve çamaşır suyu ile temizleniyor. Ayrıca sosyal mesafe kurallarını içeren uyarılarımız var. Aşçılarımızın tamamında eldiven kullanılıyordu ama bu hassasiyetle dört saatte bir eldiven ve maske değişimini süreklilik haline getirdik" dedi.

Açıldıktan sonra vatandaşların ilgisinin beklediklerinin üzerinde olduğunu belirten Aslan, "Pandemi sürecinden sonra misafirlerimiz ilk günden itibaren büyük bir ilgi ile gelmeye devam ettiler. Pandeminin etkisi ile insanlar evde bunalmıştı, biz onların bu ortamda keyifli saatler yaşaması için gerekli tedbirleri aldığımızı sık sık duyurduk. Halkın ilgisi beklediğimizin üzerinde" diye konuştu.

İpek Aslan, unutulmaya yüz tutmuş yemekleri hazırladıklarını belirterek, "Biz bir yılda 300 yemek hatta bu hafta ile bu sayıyı da geçtik. Tüm halkımıza 300 yemek çeşidini kazandırdık. Yeni ve yeniden yemeklerimizi de uyarlıyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş bir yemeği şehre kazandırmadan önce mutlaka önce atölye yaptırıyoruz, ev kadınlarına bu yemeğe alıştırıyoruz. Daha sonra menümüze ekleyerek tatmalarını sağlıyoruz" dedi.

Hatay Gastronomi Evi, misafirlerini bekliyor

Kaynak: İHA

Manşet

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