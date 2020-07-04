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Hatay EXPO'ya hazırlanıyor

Hatay EXPO'ya hazırlanıyor Başkan Lütfü Savaş: "EXPO alanları Kasım ve Aralık ayında tamamlanacak" Başkan Savaş, EXPO bittikten sonra alanların eğitim, kültürel, ticari, turistik bir çok konuda hizmet ve faaliyetlerine devam edeceğini söyledi Hatay'da "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla...

04.07.2020 08:59 | Son Güncelleme: 04.07.2020 09:07

Hatay EXPO'ya hazırlanıyor

Başkan Lütfü Savaş:

"EXPO alanları Kasım ve Aralık ayında tamamlanacak"

Başkan Savaş, EXPO bittikten sonra alanların eğitim, kültürel, ticari, turistik bir çok konuda hizmet ve faaliyetlerine devam edeceğini söyledi

HATAY - Hatay'da "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla düzenlenecek olan EXPO 2021 için alanlarda çalışmalar hızla devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2021 yılının Nisan ayında düzenlenecek olan EXPO alanlarının Kasım ve Aralık ayında tamamen bitirileceğini, EXPO bittikten sonra da eğitim, kültürel, ticari, turistik faaliyetlerin devam edeceğini söyledi.

"Medeniyetler Bahçesi" temasıyla düzenlenecek olan Dünyanın üçüncü büyük organizasyonu olarak kabul edilen EXPO 2021 için Antakya, Defne ve İskenderun'daki alanlarda da hummalı çalışmalar devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Hatay tanıtacak, konseptine uygun çok güzel bir dizayn yaptıklarını belirtti.

Başkan Savaş, nisan ayında EXPO'yu açabilmek için var güçleri ile çalıştıklarını belirterek "Pandemi dönemi yaşıyoruz ama biz bu pandemi döneminde de çalışmalarımıza ara vermek yerine hız verdik. Önümüzdeki nisan ayında EXPO'yu açabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Şu anda Antakya ve Defne'nin üzerindeki büyük yerimiz yüzde 65'ler de bitmiş durumda. İskenderun tarafında ise bir tarafı yüzde 77, diğer tarafta da yüzde 55 bitmiş durumda. Hedefimiz İskenderun bölgesindeki Kasım ayında bitirmek Antakya ve Defne'nin üstündekini ise Aralık ayında bitirmek. Bitkilerimizin bir kısmı geldi, onları da yavaş yavaş ekmeyi başlıyoruz. Biz nisan ayının başlarında tamamen iki tarafta da hazır olmuş duruma geleceğiz. Hem bu taraftan İskenderun tarafında Hatay tanıtacak, konseptine uygun çok güzel bir dizayn yaptık" dedi.

Hatay'a ekonomik katkı sağlayacak, tanıtacak şekilde dizayn edildiğini belirten Savaş, "6 aylık bir EXPO alanı olmayacak. EXPO bittikten sonra da hem eğitim, kültürel, ticari, turistik bir çok alanda oradaki faaliyetlerimiz devam ederken gastronomi alanında da mihenk taşı olacak. Çünkü biz oraya seralar yapıyoruz, bu seralarda doğal güvenilir gıda üreteceğiz, hem de orada Hatay'ın yemeklerini vermeye devam edeceğiz. İskenderun bölgemizde de tüm dünyadaki gastronomi şehirlerinden getirebildiğimiz kadar getireceğiz. Onlar 6 ay kaldıktan sonra da onlardan öğrenilen yemekleri aynı şekilde bizim buradaki insanlarımız yapacak. İnsanlar hem yurt içinden hem de yurt dışından Hatay'a geldiklerinde hem dünya mutfağı ile tanışmaya devam etsinler, hem de Hatay'ın bu güzel yemekleri ile tanışmaya devam etsinler. İnşallah güzel bir hummalı bir çalışma yapıyoruz ve bu pandemi sürecinde de hiç durmadan hafta sonu dahil ortalama 2 mesaiyle geçirerek yürüttük. Çok şükür yüzümüz ak olarak bu işten çıkacağız inşallah" dedi.

Hatay EXPO'ya hazırlanıyor

Kaynak: İHA

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