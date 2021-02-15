Son dakika haberleri... Hatay, EXPO 2021'in ertelenmesini avantaja çevirecek
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Son dakika haberleri... Hatay, EXPO 2021'in ertelenmesini avantaja çevirecek

15.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:37

Son dakika gelişmesine göre Hatay'da 23 Nisan-29 Ekim döneminde düzenlenmesi planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 10 Aralık 2021-30 Mayıs 2022'ye ertelenen EXPO 2021'e daha profesyonel hazırlanılması için çalışmalar sürüyor.

Hatay'da 23 Nisan-29 Ekim döneminde düzenlenmesi planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 10 Aralık 2021-30 Mayıs 2022'ye ertelenen EXPO 2021'e daha profesyonel hazırlanılması için çalışmalar sürüyor.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 yıldır tüm dünyanın salgınla uğraştığını söyledi.

Salgın sürecinin devam etmesi üzerine EXPO heyeti ile görüşme yaptıklarını belirten Savaş, bu toplantıda EXPO'nun 10 Aralık'a ertelendiğini hatırlattı.

Savaş, salgın nedeniyle ertelenen süreyi daha iyi hazırlanarak avantaja çevirmeyi planladıklarını kaydetti.

EXPO alanı çalışmalarını hızla sürdürdüklerini ifade eden Savaş, buralarda inşaat çalışmalarının mart sonuna kadar biteceğini, ardından peyzaja başlayacaklarını söyledi.

"EXPO'ya da daha profesyonel başlayacağız"

EXPO'ya çok iyi hazırlandıklarını aktaran Savaş, şöyle devam etti:

"Fiziki hazırlıkları bitirdikten sonra bu alanlarda festivaller yaparak, EXPO'ya daha iyi hazırlanacağız. Öncesinde yapma imkanı bulabileceğimiz etkinliklerde varsa eksiklerimizi görüp, EXPO'ya kadar tamamlayacağız. Bu sayede, EXPO'ya da daha profesyonel başlayacağız. Salgın devam ederken biz bu EXPO'yu zoraki yapsaydık, insanlar salgın korkusu nedeniyle buraya gelemeyeceklerdi. İnşallah aşı ile birlikte de insanlar rahat rahat seyahat ederek gelip burada stant açabilecek. Çok daha sağlıklı bir ortamda EXPO geçireceğiz."

Savaş, EXPO'nun kentin tanıtımının yanı sıra turizm ve ticaretine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

EXPO için yapılan alanların daha sonraki süreçte de kullanılmaya devam edileceğini belirten Savaş, "Hatay var oldukça eğitim, turizm, eğlence, kültürel faaliyet gibi alanlarda hizmet vermeye devam edecek. Bunların ötesinde bizim bir gastronomimiz var. Burada lezzetlerimizi de sunacağız, dünya mutfağını da sunacağız. Yine çok önemli bir konu da var. Hatay üretiyor ancak markalaşma ve kurumsallaşma ile yurt içi ve dışı satışlarda istediğimiz verimi alamıyoruz. İşte bu EXPO alanlarında, hem sergileme hem de satış şansımız olacak. Ayrıca bunların kooperatifleşmesi, birleşmesi, güçlü hale gelmesi için çaba sarf edeceğiz." diye konuştu.

Son dakika haberleri... Hatay, EXPO 2021'in ertelenmesini avantaja çevirecek
Son dakika haberleri... Hatay, EXPO 2021'in ertelenmesini avantaja çevirecek
Son dakika haberleri... Hatay, EXPO 2021'in ertelenmesini avantaja çevirecek
Son dakika haberleri... Hatay, EXPO 2021'in ertelenmesini avantaja çevirecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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