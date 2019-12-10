Hatay "EXPO 2021"e hazırlanıyor

10.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:28

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kentte EXPO 2021 hazırlıklarının devam ettiğini, bu fuarla 1 milyon turisti ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.

Savaş, Swis Otel'de düzenlediği basın toplantısında, 2021 yılında Botanik EXPO'yu "Medeniyet Bahçesi" temasıyla düzenlemeye hak kazandıklarını hatırlattı.

Hatay'ın 1 milyon 610 bin nüfusu olduğunu dile getiren Savaş, "6 ilçemiz Suriye'ye komşu, 7 ilçemizin de Akdeniz'e kıyısı var. Hatay, 23 medeniyetin 13'üne ev sahipliği yaptığı için tarihsel ve kültürel birikimi olan çok önemli bir şehir. EXPO 2021, 'Medeniyetler Bahçesi' adı altında düzenlenecek. Yaklaşık 325 dönüm arazi içerisinde bunu yapacağız. İki bölüme ayırdık. Bir tanesi Antakya'da bir diğeri de İskenderun'da. İkisi direkt 900 bin nüfusa hitap ediyor. " diye konuştu.

Savaş, Amanos Dağlarının bitki çeşitliliği bakımından zengin olduğunu dile getirerek, 2 bin 500 civarında çiçek çeşidinden 250'sinin endemik olduğuna dikkati çekti.

EXPO 2021 için hazırlıkların hızlandığını ifade eden Savaş, şunları kaydetti:

"Hatay gastronomi şehri olduğu için buna uygun bir şekilde projelendirdiğimiz lokantalar var. Seralardan organik tarım yapıp orada ürettiğimiz sebzeleri gastronomi evlerinde değerlendireceğiz. Ülkelerin ve şehirlerin İskenderun tarafında bahçeleri olacak. UNESCO tarafından tescillenmiş 36 gastronomi şehri var, bunların hem bahçesi hem lokantaları olacak. Antakya'da ise Hatay ürünleri olacak. Bunun içinde biyolojik göletler, kültür alanları, tıbbi aromatik bitki bahçesi olacak. 2021 Nisan ayında sizleri Hatay'a bekliyoruz."

Savaş, Hatay'ın 13 bin civarında yatak kapasitesi bulunduğunu, bunu 22 bine çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, yeni otel inşaatlarının devam ettiğini söyledi.

Suriye'deki iç savaştan önce Hatay'ın yılda 360 bin turist ağırladığını ifade eden Savaş, EXPO ile bunu 1 milyona çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Hatay'da EXPO hazırlıklarının yapıldığını ancak bu yatırımları kalıcı olacak şekilde organize ettiklerini ifade eden Savaş, Asi Nehri'nin de ıslah edildiğini, tarihi eserlerin restore edildiğini anlattı.

Savaş, Hatay'ın 600 çeşit yemeğe ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Hatay'ın uzaktan savaş bölgesi olarak algılanabileceğini söyleyen Savaş, şöyle devam etti:

"Biz orada savaşın gölgesinde, savaşın psikolojik, sosyolojik ve ekonomik sıkıntılarını yaşadık ama Hatay'da hiçbir zaman savaş olmadı. İstanbul, Ankara, Londra, Paris ne kadar güvenliyse Hatay da o kadar güvenli. Şehir merakla bekliyor aslında çok heyecan yok çünkü 8 yıllık bir travma var, Suriye tarafından esen rüzgardan dolayı. EXPO ile ekonomik ve psikolojik motivasyon sağlamak istiyorlar. EXPO'nun 100 milyon dolara mal olacağını düşünüyoruz. Bunu kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Biraz borçlanıyoruz, biraz kendi öz kaynaklarımızdan tasarruf ederek buraya aktarıyoruz. 8 yıl boyunca savaşla yatıp kalkan bir şehrin moral motivasyona, gelecekle ilgili umutlara ihtiyacı var."

Savaş, 2020 sonbaharında Hatay'da gastronomi festivali yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA