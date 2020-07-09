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"Hatay EXPO 2021" AB Büyükelçilerine tanıtıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçilerine EXPO'yu anlattı.

09.07.2020 16:12 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:15

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçilerine EXPO'yu anlattı.

23 Nisan-29 Ekim 2021 tarihleri arasında Hatay'da gerçekleştirecek olan "Expo 2021" tanıtım toplantısı AB Büyükelçileri ve diplomatik temsilcileriyle yapıldı. Pandemi nedeniyle AB Büyükelçilerinin katıldığı toplantı internet üzerinden yapıldı.

Başta Avrupa Birliği Büyükelçisi Christian Berger olmak üzere, 27 AB ülkesinin büyükelçi ve diplomatik temsilcilerinin katıldığı toplantı 1,5 saat sürdü.

Christian Berger'in Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş'ı ve EXPO'yu tanıttığı kısa açılış konuşmasıyla başlayan online toplantı, Başkan Lütfü Savaş'ın Hatay'ın tarihi ve turistik değerlerini, Antakya ve İskenderun'da inşası süren EXPO alanlarının tanıtımını ve EXPO teması ve alt temalarını içeren sunumuyla devam etti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sunumunun sonunda AB Büyükelçileri ve diplomatik temsilcilerinden kendi ülkelerinde özellikle bahçecilik ve gastronomi alanında öne çıkan kentlerin Hatay'la tanıştırılmasını ve yine kendi ülkelerinde bu alanlarda uzmanlaşmış şirketlerin EXPO'ya yönlendirilmesini istedi.

Ardından Berger'in sorularını cevaplayan Başkan Lütfü Savaş, Hatay'daki mültecilerin durumuna ilişkin tüm büyükelçi ve diplomatik temsilcilerden destek talebinde de bulundu.

Toplantı, Başkan Lütfü Savaş'ın AB Büyükelçileri ve diplomatik temsilcilerini tolerans ve hoşgörü başkenti Hatay'a davetiyle son buldu. - HATAY

Kaynak: İHA

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