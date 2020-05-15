HATAY Evde kumar oynayanlara 30 bin TL para cezası Evde kumar oynayanlara 30 bin TL para cezasıHATAY'ın İskenderun ilçesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine polis ekiplerinin yaptığı baskında 7 kişiye 30 bin TL para cezası kesildi.

Evde kumar oynayanlara 30 bin TL para cezası HATAY'ın İskenderun ilçesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine polis ekiplerinin yaptığı baskında 7 kişiye 30 bin TL para cezası kesildi. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önceki gün gelen ihbar üzerine belirtilen bir ikamete operasyon düzenlendi. Binaya gelen polisler içeri girdiklerinde, A.G.,T.Ç.,S.O.,A.B.,İ.S.,İ.K. ve M.Z.C.'nin kumar oynadığını tespit etti. Yapılan aramada havalandırma boşluğuna atılı vaziyette 14 adet açılmamış iskambil kağıdı destesi, 25 oyun pulu, 103 parça iskambil kağıdı ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 7 kişiye gerekli adli işlemlerin yanı sıra 30 bin 625 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Kaynak: DHA