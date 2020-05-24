HATAY EVDE KALAN 71 YAŞINDAKİ ZEKİYE NİNE TORUNLARIYLA 'ÖRME' YAPIYOR
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HATAY EVDE KALAN 71 YAŞINDAKİ ZEKİYE NİNE TORUNLARIYLA 'ÖRME' YAPIYOR

HATAY'ın Hassa ilçesinde Zekiye Delioğlu (71), Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağına neden olan koronavirüs salgını dönemini evinde torunlarıyla birlikte 'örme' yaparak geçiriyor.

24.05.2020 10:33 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:38

HATAY'ın Hassa ilçesinde Zekiye Delioğlu (71), Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağına neden olan koronavirüs salgını dönemini evinde torunlarıyla birlikte 'örme' yaparak geçiriyor.

İlçedeki Arpalıuşağı köyünde yaşayan Zekiye Delioğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından torunlarıyla birlikte evde örgü yaparak zaman geçiriyor. Yasağa uyup, kendilerini izole ederken 4 torununun eğitimi için kazanç sağlayan Zekiye nine, eski ve kullanılmayan kazaklardan elde ettiği ipleri geleneksel yöntemlerle değerlendirerek, kullanışlı hale getiriyor.

Unutulmaya yüz tutmuş mesleği yeniden yaşatmanın heyecanını yaşayan Delioğlu, kazaklardan çözdüğü ipleri, terşi denen aletle bükerek, kirmen dediği aletle eğiriyor. Eğirdiği ipleri, torunlarının yardımıyla örerek, halk dilinde 'örme' diye adlandırılan halat haline getiriyor. Yaptığı örmeleri, 20 TL'ye satan Delioğlu, bunlardan elde ettiği gelirlerle torunlarını okutuyor.

Salgın sürecinde uzaktan eğitim alan ve evde kalan 20 yaş altı torunlarının yardımıyla orman köylülerinin çalı ve odun taşıma da sıkça kullandıkları 'örme'leri yapan Zekiye Delioğlu, "Boş zamanlarımızı örme örerek değerlendiriyoruz. Torunlarımı da yanıma alıyorum, onlara da öğretiyorum ve örmeleri birlikte yapıyoruz. Örmelerden kazandığım parayla onlara da okul harçlığı veriyorum. Bunlarla teselli oluyoruz" dedi.

HATAY EVDE KALAN 71 YAŞINDAKİ ZEKİYE NİNE TORUNLARIYLA 'ÖRME' YAPIYOR

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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