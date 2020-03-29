HATAY 'Evde kal' çağrılarını eleştiren TIR şoförü gözaltına alındı 'Evde kal' çağrılarını eleştiren TIR şoförü gözaltına alındıSOSYAL medyada paylaştığı videoda koronavirüs uyarılarına karşı "Ha senin lafınla evde kalarak açlıktan ölmüşüz ya da virüsten.

'Evde kal' çağrılarını eleştiren TIR şoförü gözaltına alındı

SOSYAL medyada paylaştığı videoda koronavirüs uyarılarına karşı "Ha senin lafınla evde kalarak açlıktan ölmüşüz ya da virüsten. Ama beni bu virüs öldürmez, senin düzenin öldürür" diye konuşan TIR şoförü Malik Yılmaz, Hatay'ın İskenderun ilçesinde gözaltına alındı. Yılmaz hakkında "Kanunlara Uymamaya Teşvik" suçundan adli işlem başlatıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan TIR şoförü Malik Yılmaz, 5 gün önce direksiyon başında kendisini görüntüleyerek "Diyorsunuz ya 'Evde kal Türkiye.' Nasıl kalalım baba? Emekli, memur, zengin değilim. İşçiyim, TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Elektriğimi, suyumu,kiramı ödeyemem. Bunları ödememek ölmekten daha beter. Öleyim daha iyi. Siz evde kal demeden önce bizi rezil etmeden önce kendinizi vezir etmeye çalışmayın. Bizi bu duruma getirmeden önce bizim için önlem alın biz de önlem alalım. Ha senin lafınla evde kalarak açlıktan ölmüşüz ya da virüsten. Ama beni bu virüs öldürmez, senin bu düzenin öldürür. Bu böyle biline" diye konuştu. Yılmaz bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Hatay Valiliği, Malik Yılmaz'ın gözaltına alındıktan sonra provokatif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle "Kanunlara Uymamaya Teşvik" suçundan işlem başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: DHA