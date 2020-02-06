: Hatay evde çıkan yangında 4 yaşındaki hira öldü, ağabeyi yaralandı

06.02.2020 21:12 | Son Güncelleme: 06.02.2020 21:16

Evde çıkan yangında 4 yaşındaki Hira öldü, ağabeyi yaralandı

HATAY'da, 3 katlı apartmanın 2'inci katındaki dairede çıkan yangında, evde yalnız olan kardeşlerden 4 yaşındaki Hira Sayman öldü, ağabeyi 6 yaşındaki Erdem Sayman ağır yaralandı.

Olay, Antakya ilçesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. 3 katlı apartmanın 2'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye, dairede tek başına olan Hira Sayman ve ağabeyi Erdem Sayman yaralı olarak kurtardı. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülen kardeşlerden Hira, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Erdem, ise Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Çocuklarının alevler arasında kaldığı gören anne ise sinir krizi geçirdi.

Kaynak: DHA

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