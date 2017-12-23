Hatay Eski Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Tabutunu Kadınlar Taşıdı

Eski eşi tarafından öldürülen kadının tabutunu kadınlar taşıdı



HATAY'da iki yıl önce boşandığı eşi 39 yaşındaki Hakan Kavukoğlu'nun bıçaklayarak öldürdüğü 38 yaşındaki Nurcan Yolcu'nun tabutunu kadınlar taşıdı.



Hatay'ın Defne İlçesi'nde 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Nurcan Yolcu, iki yıl önce ayrıldığı eşi Hakan Kavukoğlu tarafından dün bindiği minibüste bıçaklandı. Eski eşinin tekrar evlenmek istediği ancak bunu kabul etmediği belirtilen genç kadın, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yolcu'nun cenazesi bugün Armutlu Mahalle Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi. Yolcu'nun cenaze namazının kılınmasının ardından tabutunu musalla taşından kadınlar alıp mezara kadar taşıdı. Ellerinde Nurcan Yolcu'nun fotoğrafını taşıyan kadınlar, Yolcu'yu öldüren eski kocası Hakan Kavukoğlu'na tepki gösterdi.



Yolcu'nun cenazesine Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman, CHP Antakya İlçe Başkanı Hasan Ramiz Parlar, Yolcu ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.