Hatay Erzin OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığı sorumluluğu altında yapılacak olan, Hatay Erzin Organize Sanayi Bölgesine "Su İsale Hattı Yapım İşi" için ihale yapılacaktır.
Hatay ErzinOSB Müteşebbis Heyet Başkanlığı sorumluluğu altında yapılacak olan, Hatay Erzin Organize Sanayi Bölgesine "Su İsale Hattı Yapım İşi" için ihale yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. İlan Metni için tıklayınız.
Kaynak: Habermetre
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