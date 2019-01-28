Hatay Dokuma Atölyesi Suriyeli Kadınlara Umut Oluyor

Ülkelerindeki iç savaşta eşlerini kaybeden 20 Suriyeli kadın, kendi çabalarıyla Suriye'nin İdlib kentinde açtıkları atölyede ürettikleri,Türk Bayrağı ve besmele, Fetih Süresi ile Kayı Boyu'nun amblemi yazılı kilimleri satarak gelir elde ediyor.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sonucu eşlerini kaybeden 20 Suriyeli kadın, İdlib'te kendi çabalarıyla dokuma atölyesi açtı. Atölyede kültürel sembolleri içeren dokuma bayrak ve kilimleri üretip daha sonrada satan Suriyeli kadınlar, bu sayede evlerinin geçimini sağlıyor. Yaklaşık 8 ay önce İdlib'te hayırseverlerin desteği ile bir adet dokuma tezgahı temin eden Suriyeli kadınlar, önce dokuma eğitimi alıp sonra ise üretime başladı. Kadınlar el emeği göz nuru ile yaptıkları ürünlerin yanı sıra verilen siparişlere göre özel olarak tasarlanıp üzerinde Ay yıldız, besmele ve Fetih Suresi yazılı ürünler yapıyor. Suriyeli yetim anneleri, elde ettikleri gelir sayesinde çocuklarının ihtiyaçlarını gideriyor. Atölyenin sorumlusu 3 çocuk annesi Um Hasan Lazkani, Suriye'deki iç savaşta kendisi gibi eşini kaybeden kadınlarla birlikte çalışarak geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Lazkani, Ülkemizde iç savaş ilk başladığında eşim ve çocuklarımla birlikte Lazkiye kırsalındaydık. Suriye rejiminin düzenlediği bombardımanda eşimi kaybettim. Daha sonra 3 çocuğumla birlikte İdlib'e yerleştim. Burada kiralık bir evde oturuyoruz. Geçimimizi sağlamak için benim gibi savaşta eşini kaybeden kadınlarla bir dokuma atölyesi açtık. Burada ürettiğimiz ürünleri satarak geçimimizi sağlıyoruz. Atölye açılmadan önce bizlere ve çocuklarımıza uzun süre Türkiye'den İHH İnsani Yardım Vakfı gıda, barınma ve nakdi yardım yaptı. Bizi yalnız bırakmadıkları için onlara da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ise çocuklarımızla birlikte geçimimizi sağlayabileceğimiz bir işimiz var. Bunun için çok mutluyuz dedi.

Dokuma atölyesinde çalışan yetim annelerinden Halepli Faten Kurabi ise, eşinin Suriye rejimi ile ÖSO arasındaki çatışmalarda hayatını kaybettiğini belirterek, Halep'te kuşatma altında kaldık. Daha sonra İdlib'e tahliye edildik. İdlib'te annem ve çocuklarımla beraber kiralık bir evde oturuyorum. Uzun süre yardımlarla ayakta kalmaya çalıştık. Daha sonra benim durumumda olan başka kadınlarla da bir araya gelerek bu atölyede çalışmaya başladık. Buradan elde ettiğim gelirle evimi geçindirmeye çalışıyorum. Bize destek olan herkesten Allah razı olsun diye konuştu.

Kaynak: DHA