Hatay Devleti Resmi Gazetesi kitabı Düzce'de tanıtıldı - Haberler

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Hatay Devleti Resmi Gazetesi kitabı Düzce'de tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hatay Devleti Resmi Gazetesi kitabı Düzce'de tanıtıldı

DÜZCE (İHA) – Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı Düzce Valisi Cevdet Atay'a; "Hatay Devleti Resmi Gazetesi" isimli kitabı takdim etti.

SAKARYA (İHA) - DÜZCE (İHA) – Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı Düzce Valisi Cevdet Atay'a; "Hatay Devleti Resmi Gazetesi" isimli kitabı takdim etti.

BİK Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, Düzce Valisi Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti. Basın İlan Kurumu'nun çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Çorbacı, Vali Atay'a "Hatay Devleti Resmi Gazetesi" isimli kitabı da takdim etti. Hatay'ın devlet olma ve sonrasında ana vatana katılma sürecine ışık tutan kitap, Prof. Dr. Zakir Avşar ve Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz tarafından hazırlandı. Basın İlan Kurumu'nun yayınlarından olan kitapta, tarihe ışık tutacak önemli bilgiler yer alıyor. - DÜZCE

Hatay Devleti Resmi Gazetesi kitabı Düzce'de tanıtıldı

Hatay Devleti Resmi Gazetesi kitabı Düzce'de tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Basın İlan Kurumu, Sakarya, Düzce, Hatay, Yerel, Haberler

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