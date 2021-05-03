Hatay Devleti Meclis Binası restorasyonunda sona yaklaşıldı

Hatay Devleti Meclis Binası restorasyonunda sona yaklaşıldı Üç alandan oluşan binada meclis binası kültür sanat merkezi olarak, Adalı Konağı Hatay Valiliği Mutfak Sanatları Merkezi, eski Antakya Otelinin yeri ise restoran olarak hizmet verecek Vali Doğan: "Bina Haziran ayında faaliyete...

Hatay Devleti Meclis Binası restorasyonunda sona yaklaşıldı

Üç alandan oluşan binada meclis binası kültür sanat merkezi olarak, Adalı Konağı Hatay Valiliği Mutfak Sanatları Merkezi, eski Antakya Otelinin yeri ise restoran olarak hizmet verecek

Vali Doğan: "Bina Haziran ayında faaliyete geçecek"

HATAY - Hatay Valiliği tarafından satın alınarak kamulaştırılan Hatay Devleti Meclis Binasının restorasyonu devam ediyor. Vali Rahmi Doğan, binanın Haziran ayı içerisinde teslim edileceğini söyledi.

Özel mülkiyet halinde iken 2019 yılında Hatay Valiliği tarafından 30 milyon karşılığında satın alınarak kamulaştırılan Hatay Devleti Meclis Binasında restorasyon çalışmaları devam ediyor. Üç alandan oluşan binada meclis binası kültür sanat merkezi olarak, Adalı Konağı Hatay Valiliği Mutfak Sanatları Merkezi, eski Antakya Otelinin yeri ise restoran olarak hizmet verecek. Toplamda yaklaşık 4 bin metrekarelik bir alana sahip olan bina, haziran ayında teslim edilecek.

Hatay Valisi Rahmi Doğan binanın tamamının haziran ayının ilk haftasında faaliyete geçeceğini belirterek, "Üç tane alan var, bir tanesi meclis binasının olduğu kısım, bir tanesi Adalı Konağının olduğu kısım, diğer ise eski Antakya Otelinin bulunduğu yer. Biz bu üç alanı birleştirdik ve bir konsept üzerine dizayn ettik. Meclis binasının olduğu yer eskiden künefeciydi ve alt tarafında köfteciler vardı. Meclis binasının tamamını kültür sanat merkezi yaptık ve içerisinde bir tane kütüphane var. İçerisinde 450 kişilik konferans ve tiyatro salonu var. Adalı Konağını Hatay Valiliği Mutfak Sanatları Merkezi olacak ancak burası bize büyük geldi, bir kısmını ve eski Antakya Oteli yerini bir işletmeci marifeti ile Hatay'a hizmet sunabilmesi için ihaleye çıktık. Binanın tamamı Haziran ayının ilk haftasında faaliyete geçmiş olacak. Meclis binasında orijinal koltuklar kullanılacak. Eski koltuklar söküldü alındı, uzmanları tarafından bakımları yapıldı. Zemin oluşturulduğu an koltuklar yerine takılacak. Burayı kim kullanmak istiyorsa kullanabilir, biz zaten kullanılmasını istiyoruz" dedi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan ve beraberindekiler restorasyonu devam eden binayı incelediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN AKLAN