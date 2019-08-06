HATAY DEAŞ VE EL KAİDE'YE ELEMAN TEMİN EDEN 22 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

06.08.2019 11:05

HATAY'da, jandarmanın, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine eleman temin eden ve Suriye'ye gitmelerine aracılık yapan örgüt mensuplarına yönelik 23 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. 4'ü Suriyeli olan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda doküman, kitap, bilgisayar ve örgütsel belgeler ele geçirilirdi. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: DHA