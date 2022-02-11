HATAY'DAN TERMİK SANTRAL PARÇALARI TAŞINAN TIR, 38 GÜN SONRA HABUR'DA - Haberler
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HATAY'DAN TERMİK SANTRAL PARÇALARI TAŞINAN TIR, 38 GÜN SONRA HABUR'DA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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HATAY'DAN TERMİK SANTRAL PARÇALARI TAŞINAN TIR, 38 GÜN SONRA HABUR'DA

HATAY'ın İskenderun ilçesinden yola çıkan, 120 metre uzunluğunda olan ve termik santral parçaları taşınan TIR, 720 kilometrelik yolu 38 günde tamamlayıp, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na ulaştı.

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinden yola çıkan, 120 metre uzunluğunda olan ve termik santral parçaları taşınan TIR, 720 kilometrelik yolu 38 günde tamamlayıp, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na ulaştı.

İskenderun Limanı'ndan 4 Ocak'ta yola çıkan ve termik santral parçaları taşınan, 6 metre genişliğinde ve 120 metre uzunluğundaki TIR ile Silopi'ye 720 kilometrelik yolculuk, 38 günde tamamlandı. Güvenlik önlemleriyle 15 kilometrelik hızla kent merkezinden geçiş yapan TIR'a 5 araçla eşlik edildi. Karayolları ekiplerinin kontrolüyle Habur Sınır Kapısı yakınında duran TIR'daki bazı parçaların sökümüne başlandı. İşlemin tamamlanmasının ardından tekrar yola devam edecek TIR'ın 15 gün sonra Irak'ın Süleymaniye kentine ulaşması bekleniyor. (DHA)

HATAY'DAN TERMİK SANTRAL PARÇALARI TAŞINAN TIR, 38 GÜN SONRA HABUR'DA

HATAY'DAN TERMİK SANTRAL PARÇALARI TAŞINAN TIR, 38 GÜN SONRA HABUR'DA

HATAY'DAN TERMİK SANTRAL PARÇALARI TAŞINAN TIR, 38 GÜN SONRA HABUR'DA

HATAY'DAN TERMİK SANTRAL PARÇALARI TAŞINAN TIR, 38 GÜN SONRA HABUR'DA

HATAY'DAN TERMİK SANTRAL PARÇALARI TAŞINAN TIR, 38 GÜN SONRA HABUR'DA

HATAY'DAN TERMİK SANTRAL PARÇALARI TAŞINAN TIR, 38 GÜN SONRA HABUR'DA

HATAY'DAN TERMİK SANTRAL PARÇALARI TAŞINAN TIR, 38 GÜN SONRA HABUR'DA

HATAY'DAN TERMİK SANTRAL PARÇALARI TAŞINAN TIR, 38 GÜN SONRA HABUR'DA

HATAY'DAN TERMİK SANTRAL PARÇALARI TAŞINAN TIR, 38 GÜN SONRA HABUR'DA

HATAY'DAN TERMİK SANTRAL PARÇALARI TAŞINAN TIR, 38 GÜN SONRA HABUR'DA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Habur Sınır Kapısı, İskenderun, Şırnak, Güncel, Haberler

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