Hatay'dan Suriye'ye Geçmek İsteyen 2 Terörist Yakalandı

Hatay'dan, Suriye'ye geçmek isteyen 2 PKK'lının yakalanması üzerine Hatay Valiliği tarafından açıklama yapıldı.



Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "1 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında gelen ihbar üzerine ilimiz Hassa ilçesi Akbez Mahallesi Kargagediği mevkiinde Jandarma birimleri, PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu iki kişi yakalandı. Yapılan ilk incelemede şahısların, Suriye doğumlu Cemal kod adlı A. M. ve yine Suriye doğumlu Ferhat kod adlı R. A. isimli PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu olduğu anlaşılmış; teröristler silah ve teçhizatlarını Amonoslar bölgesinde bırakarak Afrin'e geçmeye çalışırken saat 04.00 sıralarında yakalandı. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı" denildi. - HATAY