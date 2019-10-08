Hatay'dan sınıra komando sevkiyatı
Hatay'dan sınıra komando sevkiyatıHATAY - Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenecek olası bir harekat öncesi, Hatay'dan sivil otobüslerle komando sevkiyatı yapıldı.
08.10.2019 15:40
Hatay'dan sınıra komando sevkiyatı
HATAY - Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenecek olası bir harekat öncesi, Hatay'dan sivil otobüslerle komando sevkiyatı yapıldı.
Askeri kargo uçağı ile Hatay Havaalanına gelen 200'e yakın komando, sivil otobüsler ve askeri araçlarla yola çıktı.
Komandolar, Suriye sınırındaki birliklerde görevlendirilecek.
Kaynak: İHA