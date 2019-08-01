Hatay'dan Şanlıurfa sınırına mühimmat sevkiyatı
Hatay'dan Şanlıurfa sınırına mühimmat sevkiyatıHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıklarını sürdürürken sabah saatlerinde Hatay'dan Şanlıurfa sınırına mühimmat sevkiyatı gerçekleşti.
Hatay'dan Şanlıurfa sınırına mühimmat sevkiyatı
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıklarını sürdürürken sabah saatlerinde Hatay'dan Şanlıurfa sınırına mühimmat sevkiyatı gerçekleşti.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden gecen çok sayıda mühimmat yüklü tır Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı.
Kırıkhan ilçe merkezinde görüntülenen sevkiyatın ardından mühimmatların Şanlıurfa-Suriye sınırına konuşlandırılacağı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika Genel Haberleri