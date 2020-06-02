Hatay'dan Rusya, Ukrayna ve Arap ülkelerine erik ihracatı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Rusya, Ukrayna ve Arap ülkelerine erik ihraç ediliyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Rusya, Ukrayna ve Arap ülkelerine erik ihraç ediliyor.

Kırıkhan'da 2016 yılından beri Ukrayna, Rusya ve Arap ülkelerine kırmızı erik ihracatı yapan Hakan Toklucu, bu yıl verimin yüksek olduğunu söyledi. Yaklaşık 200 ton erik ihraç ettiğini belirten Toklucu, "Hatay'da erik, nektarin, şeftali, kayısı üretimi yapmaktayım. 2016 yılında ilçemizde bahçelerimizi kurduk ovada kurmaya genişlemeye devam ediyoruz. Ürünlerimizin tamamını ihraç ediyoruz. Ukrayna, Rusya ve Arap ülkelerinden yoğun talep var. 2020 sezonu içinde üretimimiz, kalitemiz, verimimiz çok iyi" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA