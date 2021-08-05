Hatay'dan Muğla'daki yangın bölgesine destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'dan Muğla'daki yangın bölgesine destek

Hatay'dan Muğla'daki yangın bölgesine destek
Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Güncel

Hatay'da Yayladağı Belediyesi ile Yayladağı Kadın Kooperatifi tarafından temin edilen 5 bin kullanımlık kantaron yağı ve kremi Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki yangın bölgesine gönderildi.

Hatay'da Yayladağı Belediyesi ile Yayladağı Kadın Kooperatifi tarafından temin edilen 5 bin kullanımlık kantaron yağı ve kremi Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki yangın bölgesine gönderildi.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangınlar nedeniyle bölgeye destek olmak için harekete geçtiklerini söyledi.

Köyceğiz ilçesindeki yangından dolayı yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların yaralarına merhem olmak istediklerini anlatan Yalçın, bu kapsamda Yayladağı Kadın Kooperatifi ile hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 3 bin kullanımlık kantaron yağı ile 2 bin kullanımlık kantaron kreminin yangın bölgesindeki vatandaşlarla orman çalışanlarına gönderildiğini belirtti.

Ülkedeki devam eden yangınlardan etkilenen tüm görevli ve vatandaşların her zaman yanında olduklarını aktaran Yalçın, "Yangın bölgesini üzüntüyle takip ediyoruz. Bölgede gece gündüz büyük özveriyle yangınların söndürülmesinde emek sarf eden başta orman işçileri, güvenlik güçlerimiz ve destek olan vatandaşlarımıza minnettarız. Bizde destek olmak, bir nebze de olsa yaraları sarmak adına kantaron yağı ve kremi gönderdik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı
Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı
Son Dakika: Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler etkisini yitirdi! İlk incelemede ana ünitede hasar olmadığı tespit edildi
Son Dakika: Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler etkisini yitirdi! İlk incelemede ana ünitede hasar olmadığı tespit edildi
Termik santrale yangın sıçrayan Ören'de beldeye girişler yasaklandı
Termik santrale yangın sıçrayan Ören'de beldeye girişler yasaklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Jülide İskenderoğlu
Magazin Gülşen Alişan Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Eda Erdem Mesut Özil Burak Elmas Valentin Rosier Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay'dan Muğla'daki yangın bölgesine destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 13:20:36. #1.14#

title