Hatay'dan Mardin'e Tank Sevkiyatı
Suriye sınırında konuşlandırılmak üzere Hatay'dan yola çıkan tanklar, tırların üzerinde Mardin'e gitti.
Suriye sınırında konuşlandırılmak üzere Hatay'dan yola çıkan tanklar, tırların üzerinde Mardin'e gitti.
Hatay'dan yola çıkan askeri konvoy, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden geçti. Otoyoldan ilerleyen tank yüklü tırlar, Şanlıurfa'nın Çamlıdere kırsal mahallesinden Mardin yoluna girdi. Viranşehir ilçesinden geçen askeri konvoy, Mardin'e gitti. Tankların Mardin'in Suriye sınırına gideceği öğrenildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA