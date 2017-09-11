Hatay'dan İki Tabur Askerin Ankara'ya Götürülme Girişimi Davası

Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürülen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'nin emri doğrultusunda, 2 tabur Özel Kuvvetler Komutanlığı personelini darbe girişiminde kullanmak amacıyla Ankara'ya götürmek istediği gerekçesiyle tutuklanan ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından atılan 6 eski askerin yargılanmasına devam edildi.



Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın altıncı duruşmasına, haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanıklar pilot yüzbaşı Ferdi Pelen, üsteğmen Onur Baykal, pilot teğmen Yasin Uzun, astsubay kıdemli başçavuş Yaşar Sönmez, astsubay kıdemli üstçavuş Volkan Akoğlu ve astsubay kıdemli çavuş Erol Balçın, bulundukları İskenderun T Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



"Cebir ve şiddet kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.



Sanık avukatının da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.



İki dava arasında hukuki ve fiili bağlantı bulunduğu gerekçesiyle Akıncı Üssü'ndeki darbe eylemlerine yönelik davayı görecek Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinden dosyaların birleştirilmesi önerisine henüz cevap verilmediği için duruşma ertelendi.