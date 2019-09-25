Hatay'dan Didim'e uyuşturucu trafiği polise takıldı

Hatay'dan Didim'e uyuşturucu trafiği polise takıldı

Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline gelen Didim Kom ekipleri, Hatay ile Didim arasında kurulmak istenen uyuşturucu köprüsünü yıktı.

25.09.2019 10:52
Hatay'dan Didim'e uyuşturucu trafiği polise takıldı

Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline gelen Didim Kom ekipleri, Hatay ile Didim arasında kurulmak istenen uyuşturucu köprüsünü yıktı. Ekiplerin başarılı operasyonu sonucu Hatay ve Didim'de yapılan eş zamanlı operasyonla iki kişi uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu hazırlamada kullanılan malzemelerle yakalandı. Adliyeye sevk edilen her iki kişi de tutuklandı.


Hatay'dan Didim'e uyuşturucu sevki yapılıp Didim'de pazarlanacağı yolunda ihbar alan Didim Kom Grup Amirliği ekipleri istihbari çalışmaları tamamlayarak Didim'de H.A. isimli şahsın, Hatay'da ise F.H. isimli şahsın evine baskın düzenledi. Yapılan baskında her iki şahsın ikametinde de uyuşturucu maddeler ve hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve uyuşturucu pazarlamasında kullanılan malzemelerle adliyeye sevk edilen H.A. ve F.H. tutuklandı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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