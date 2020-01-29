: Hatay'dan deprem bölgesine yardım

29.01.2020 18:13 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:15

Hatay'da, Dörtyol Belediyesi ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası tamamlandı.

Kampanya kapsamında toplanan temel yaşam malzemeleri Elazığ'a gönderildi.

Dörtyol ilçesinde de ilkokul öğrencisi iki kardeş, kumbarada biriktirdikleri paraları Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşlar için bağışladı.

Kaynak: AA

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