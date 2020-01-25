Hatay'dan deprem bölgesine ekip ve yardım malzemesi desteği
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Hatay'dan deprem bölgesine ekip ve yardım malzemesi desteği

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, belediye öncülüğünde vatandaşlar tarafından temin edilen 2 tır yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi.

25.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 25.01.2020 18:18
Hatay'dan deprem bölgesine ekip ve yardım malzemesi desteği

'ın ilçesinde, belediye öncülüğünde vatandaşlar tarafından temin edilen 2 tır yardım malzemesi bölgesine gönderildi.

Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, uğurlama töreninde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe halkının Elazığ'daki vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

Hacıoğlu, kısa süre içinde içerisinde toplanan 5 bin battaniye, 5 bin yorgan, 2 bin sünger yatak dolusu iki tırın bölgeye yola çıkarıldığını kaydetti.

Depremzedelere yardımda bulunmak için ailesiyle uğurlama törenine gelen 7 yaşındaki Meryem Ceylin de depremden etkilenen çocuklar için çok üzüldüğünü, bu yüzden oraya battaniyesi ve oyuncağını gönderdiğini belirtti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Hatay'dan deprem bölgesine ekip ve yardım malzemesi desteği
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