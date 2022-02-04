Hatay'dan 2 hasta yanık tedavisi için ambulans uçakla Bursa'ya sevk edildi - Haberler
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Hatay'dan 2 hasta yanık tedavisi için ambulans uçakla Bursa'ya sevk edildi

AA, Büşra Nur Yılmaz - Sağlık
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Hatay'dan 2 hasta yanık tedavisi için ambulans uçakla Bursa'ya sevk edildi

Hatay'da yanık tedavisi gören hamile kadın ile bir çocuk, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Bursa'ya getirildi.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'da yanık tedavisi gören hamile kadın ile bir çocuk, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Bursa'ya getirildi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İskenderun Devlet Hastanesinde yanık tedavisi gören 7 aylık hamile F.H. (26) ile N.A'nın (8) ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı oluştu.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçildi ve hastaların tedavisinin Bursa'da gerçekleştirilebileceği tespit edildi.

İki ambulans uçakla Hatay Havalimanı'ndan alınan hastalar, Bursa Yenişehir Havalimanı'na getirildi.

F.H. ile N.A, 112 Acil Servis ambulansıyla Bursa Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine nakledildi.

AA / Büşra Nur Yılmaz - Sağlık

İskenderun, Ambulans, Hatay, Bursa, Sağlık, Haber

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