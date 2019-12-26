Hatay damda erkek cesedi bulundu

26.12.2019 13:03 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:03

Damda erkek cesedi bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 katlı bir binanın damında erkek cesedi bulundu.

Mustafa Kemal Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 3 katlı bir binanın damına çıkanlar, güneş enerjilerinin arısında bir kişinin yattığını görünce polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede 60 yaşlarındaki kişinin öldüğü saptandı. Üzerinden kimlik bilgisi çıkmayan ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA