Hatay'daki yeni stadyumla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı Hatay'daki yeni stadyumun koltuk, çimlendirme ve ışıklandırm işleri için yapılacak olan ihale öncesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Hatay'daki yeni stadyumun koltuk, çimlendirme ve ışıklandırm işleri için yapılacak olan ihale öncesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Valilikten resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Valilik Abdurrahman Melek Toplantı Salonu'ndaki toplantı, Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Kaynak: AA