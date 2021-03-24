Hatay'daki yasa dışı bahis operasyonunda 24 zanlı daha yakalandı

Hatay'daki yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 24 şüpheli daha gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 2 Mart'ta yapılan ve 7 zanlının tutuklandığı operasyon kapsamında ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu 24 şüpheliyi daha tespit etti.

Ekipler, Antakya ve Samandağ ilçelerinde belirlenen 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde tabanca, 25 bin Suudi Arabistan Riyali ve dijital materyal ele geçirildi.

2 Mart'taki operasyonda 21 şüpheli yakalanmış, zanlılardan 7'si tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz