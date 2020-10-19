Hatay'daki yangının izlerini silmek için hummalı çalışma

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'daki yangının izlerini hızlıca silmek için çalışma yürüttüklerini belirterek, "Şimdiden 50 hektar alanda fidan dikim hazırlığını tamamladık.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'daki yangının izlerini hızlıca silmek için çalışma yürüttüklerini belirterek, "Şimdiden 50 hektar alanda fidan dikim hazırlığını tamamladık." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, Twitter hesabından, Hatay'da meydana gelen yangına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Pakdemirli, "Hatay'daki yangının izlerini hızlıca siliyoruz. Şimdiden 50 hektar alanda fidan dikim hazırlığını tamamladık." bilgisini verdi.

Hatay'da 9 Ekim'de başlayarak, Belen, İskenderun, Arsuz bölgesinde etkili olan yangın 400 hektarlık alana yayılmıştı. Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangından 7 daire, 11 müstakil ev, 14 iş yeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo, 35 arı kovanı ve 70 vatandaşın etkilendiği açıklanmıştı.

Yoğun çalışmalarla 33 saatte kontrol altına alınan yangın söndürülürken, arazideki çalışmalar sonrası dikim hazırlıklarına başlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya