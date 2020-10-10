DHA YURT BÜLTENİ - 13

VALİLİK: GÖZALTILAR VARHatay'daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı (3)Hatay Valiliği, Belen ilçesi Fatih ve Sarımazı mahallerinde bazı ikametlere sıçrayan yangınlar sonrası, alevlerin seyri ve sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgede İHA'ların görev yaptığını, gözaltına...

VALİLİK: GÖZALTILAR VAR

Hatay'daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı (3)

Hatay Valiliği, Belen ilçesi Fatih ve Sarımazı mahallerinde bazı ikametlere sıçrayan yangınlar sonrası, alevlerin seyri ve sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgede İHA'ların görev yaptığını, gözaltına alınanların olduğunu ve kolluk kuvvetlerinin kapsamlı bir şekilde konuyu araştırdığını kaydetti. Valilikten yapılan açıklamada, "09 Ekim 2020 Cuma günü Belen ilçemizde farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle yangın henüz söndürülememiştir. İlimizde Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, İlçe Belediye İtfaiye ekipleri ve çevre illerdeki belediyelerin itfaiye ekipleri ile yangın kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir. Henüz sabotaj ile ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA' lar görev yapmakta kolluk kuvvetlerimizde kapsamlı bir şekilde konuyu araştırmaktadır" denildi.

HATAY

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Denize inmek isterken kayalıklarda mahsur kalan Ukraynalı turist 6 saatte kurtarıldı-1

ANTALYA'da sarp kayalık bölgeden denize inmeye çalışan Ukraynalı Vitaly Muronoviç (30), yaklaşık 40 metre indikten sonra mahsur kaldı. Jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin kurtarmak için seferber olduğu Vitaly Muronoviç, 6 saatlik uğraş sonucu bulunduğu yerden çıkarılabildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Bülent TATOĞULLARI- İbrahim LALELİ/ANTALYA, -

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Okula başlayacak çocuklar sahili doldurdu

*- Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili yerli ve yabancı tatilcilere kaldı.

*- Yoğunluğun yaşandığı sahilde hafta başında okula başlayacak çocuklar da doyasıya eğlendi.

Hava sıcaklığının 27 derece olarak ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da sahilleri bu kez yerli ve yabancı tatilciler doldurdu. Hafta başında bazı yaş gruplarında yüz yüze eğitimin başlayacak olması nedeniyle tatile gelen aileler çocuklarıyla birlikte plajları doldurdu. Tatillerin son günlerinde plaja gelen çocuklar ise kumsalda oynarken ve sıcaklığı 27 derece olan denizde yüzerek doyasıya eğlendi.

Kentte yerleşik yaşayan Rusların yoğunlukla yaşadığı bölgedeki Konyaaltı Sahili'nde ise neredeyse Türk vatandaşı yoktu. Sahile gelen tatilcilerin bir kısmı denize girerken, bir kısmı ise güneşlenmeyi tercih etti. Bazı kişilerin ise güneşten korunmak için açtıkları plaj şemsiyelerinin altında uyuduğu görüldü. Sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyrettiği kentte önümüzdeki haftanın da bu şekilde geçmesi bekleniyor.Okula başlayacağı için heyecanlı olduğunu söyleyen Remzi Yaman Kumbasan (9), "Denize geldiğim için harika hissediyorum. Hayalim dayımla birlikte burada yüzmekti ama o çalıştığı için dedemle birlikte geldim. Okula 1 hafta sonra başlayacağım" dedi.Düzce'den Antalya'ya tatile gelen Zeki Demir, "Artık tatilimizi bitirmek üzereyiz. Bir hafta sonra Düzce'ye döneceğiz. Torunum da okula başlayacak. Eğitimlerine online devam ediyorlar. Bizim de tatilimiz bitmek üzere. Burada olduğumuz için mutluyuz" diye konuştu. Çocuklarıyla birlikte sahile gelen Neslihan Yetkin, "Oğlum Eren anaokuluna 2 hafta önce başlamıştı. Biraz tereddüt ettik ama bir sorun olmaz inşallah. Sınıfları 10 kişilik zaten. Evde durmaktan hem onlar hem biz de bunalmıştık. Bizim için de onlar için de iyi oldu. Hafta sonu fırsat bularak çocuklar ve annemle birlikte hem kahvaltı hem de yüzmek için sahile geldik" dedi.SERİK SAHİLLERİNDE YABANCI TURİSTLERSerik'e bağlı Belek ve Kadriye sahillerinde de yoğunluk yaşandı. Daha çok yabancı turistlerin ilgi gösterdiği sahile gelenler güneşin ve sıcak havanın tadını çıkardı. Turistlerden kimi güneşlenmeyi kimi de denize girmeyi tercih etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------(antalya)

- Konyaaltı Sahili'nden genel görüntüSahildeki turistlerden detaylarDenizde yüzenlerden detayÇocuklardan detaylarGüneşlenenlerden detayGüneş kremi süren kadından detaySahilden detayRöp1: Remzi Yaman KumbasanRöp2: Zeki Demir Röp3: Neslihan Yetkin

340MB/// 3.03"

(Serik)-----------------Denizden ve sahilden genel görüntülerSahilde güneşlenenlerDenize girenlerden görüntüler

HABER-KAMERA: Semih ERSÖZLER- Aslı DURAN- Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, -

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4 AYRI NOKTADA DAHA YANGIN ÇIKTIKahramanmaraş'ta 35 hektar ormanlık alan yandı (2)

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin Ayşepınarı mevkiindeki yangın söndürme çalışmaları devam ederken, ilçenin Kuzgun Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da yangın çıktı. 4 ayrı noktada çıkan yangına, yangın söndürme işçileri 20 arazöz ve 1 yangın söndürme uçağı ile müdahale ediyor. Yangında şu ana kadar 5 hektarlık ormanlık alanın yandığı, söndürme çalışmalarının aralıksız devam etiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan ağaçlar

- Yangın yerinden detay

- Söndürme çalışmaları

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Kırşehir'de kumar operasyonu: 16 kişiye para cezası

KIRŞEHİR'de bir iş hanında dükkanları birleştirerek koronovirüs tedbirlerini de ihlal ederek kumar oynayan 16 kişiye, 71 bin 125 TL para cezası uygulandı.Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan iş hanında dükkanların birleştirilerek kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, gece saatlerinde düzenlediği operasyonda biri yabancı uyruklu 16 kişinin kumar oynadıklarını belirledi. Yapılan operasyonda 221 paket oyun kağıdı, 4 paket okey taşı ile toplam 77 bin 820 lira ele geçirildi. Baskında kumar oynayan 16 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 34'üncü maddesi gereği kumar oynamak ve sosyal mesafe ihlalinden toplam 71 bin 125 TL para cezası kesildi.

Kumar oynatan S.S. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI