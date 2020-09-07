Hatay'daki yangına, karşı ateş tekniğiyle müdahale ediliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hatay'daki yangına, karşı ateş tekniğiyle müdahale ediliyor

Hatay'daki yangına, karşı ateş tekniğiyle müdahale ediliyor Bakan Pakdemirli, yangın alanlarındaki çalışmaları kendisi koordine etti Hatay'ın Samandağ ilçesinde başlayan ve Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangınına, karşı ateş tekniğiyle müdahale ediliyor.

07.09.2020 02:30 | Son Güncelleme: 07.09.2020 02:35

Hatay'daki yangına, karşı ateş tekniğiyle müdahale ediliyor

Bakan Pakdemirli, yangın alanlarındaki çalışmaları kendisi koordine etti

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde başlayan ve Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangınına, karşı ateş tekniğiyle müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise söndürme çalışmalarını yerinde incelemeye devam ediyor.

Önceki gün öğle saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi mevkiinde çıkan orman yangını 2 defa kontrol altına alınmasına rağmen rüzgar ve sıcak havanın da etkisiyle tekrar alevlendi. Yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler yangına, karşı ateş tekniğiyle müdahale ediyor.

Akşam saatlerinde Hatay'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından yangın alanlarında incelemelerini sürdürüyor.

Hatay'daki yangına, karşı ateş tekniğiyle müdahale ediliyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Ferhat Göçer Ozan Çolakoğlu Melisa Aslı Pamuk
Spor Can Bartu Erol Bulut Tamer Tuna Lionel Messi Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kız Genç Kpss Kaza
Şu an buradasınız: Hatay'daki yangına, karşı ateş tekniğiyle müdahale ediliyor - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 02:35:43. #1.14#
title