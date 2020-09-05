Hatay'daki yangın, rüzgarındaki etkisiyle ormanlık arazilere doğru ilerliyor Hatay'ın Samandağ ilçesinde bugün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bugün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Yeniköy mevkisinde öğle saatlerinde meydana gelen yangına 5 saattir havadan ve karadan müdahale sürüyor. 2 hava aracı ve 40 arazözle müdahale edilen yangına iş makineleri ve su tankerleriyle destek veriliyor. Yangın sıcak hava ve rüzgarında etkisiyle ormanlık alanlara doğru hızla ilerlerken, alevlerin Yeniköy Mahallesi'nde bulunan yerleşim yerlerinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Diğer yandan jandarma ekipleri de köyün giriş çıkış noktalarında bekleyerek yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.

(İHA)

Kaynak: İHA