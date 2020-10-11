Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (7)
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Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (7)

11.10.2020 20:56 | Son Güncelleme: 11.10.2020 21:00
Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (7)

BÜTÜN EŞYLARIN YANDIĞI ODADA SADECE TÜRK BAYRAĞI YANMADIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 9 Ekim'de Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan, Arsuz ve İskenderun ilçelerine de sıçrayan orman yangınında zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

BÜTÜN EŞYLARIN YANDIĞI ODADA SADECE TÜRK BAYRAĞI YANMADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 9 Ekim'de Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan, Arsuz ve İskenderun ilçelerine de sıçrayan orman yangınında zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Arsuz ilçesine bağlı Karahüseyinli Mahallesi'nde zarar gören bir evi ziyaret eden Bakan Soylu, ev sahibine geçmiş olsun dileklerini sundu. Evin bir odasındaki tüm eşyalar yanarken, aynı odada bulunan Türk bayrağının yanmadığını Bakan Soylu'ya gösteren ev sahibi, bunun bir mucize olduğunu söyledi. Bakan Soylu da yanmayan Türk bayrağını inceledi.BAKAN SOYLU, KÖYLÜLERLE BULUŞTUArsuz ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde köylülerle buluşan Soylu, yangın alanında hasar tespit çalışmalarının hummalı bir şekilde sürdüğünü söyledi. Devlet olarak ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Soylu, Devlet zor gün için vardır, sıkıntılı zaman dilimi için vardır, vatandaşıyla beraberdir. Bizim bir tek niyazımız var, Allah'ım bizi size mahcup etmesin. Allah beterinden korusun. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve emrinize amade olduğumuzu tekrar sizlere belirtiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyin ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devle Bahçeli Beyin selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletiyoruz" dedi.

Bakan Soylu'ya, Hatay Valisi Rahmi Doğan, bazı Hatay milletvekilleri ile çevre belediyelerin başkanları eşlik etti.


Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (7)
Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (7)
Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (7)
Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı (7)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

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