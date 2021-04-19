Hatay'daki uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları
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Hatay'daki uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

Hatay'daki uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Hatay'da kent genelinde 1 ay boyunca düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında sahte içki, uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi.

Hatay'da kent genelinde 1 ay boyunca düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında sahte içki, uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 16 Mart 2021 ile 17 Nisan 2021 tarihlerinde kent genelinde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 32 zanlıdan 13'ü tutuklandı.

Kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarda ise 851 litre kaçak ve sahte alkollü içecek, 297 paket sigara, 4 tabanca, 1av tüfeği ele geçirildi.

45 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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